Stangata per Luca Mazzoni, positivo all’antidoping lo scorso febbraio: squalifica pesantissima!

E’ arrivata una squalifica, pesantissima, per Luca Mazzoni, portiere 35enne svincolato che era stato trovato positivo alla Benzoilecgonina-Ecgonina nel corso di un controllo antidoping di NadoItalia al termine della sfida tra i toscani ed il Lecce dello scorso 17 febbraio.

Stop di 4 anni per il calciatore, sospeso in via cautelare dalla Prima Sezione del Tna su richiesta della Procura Nazionale Antidoping. La squalifica decorrerà da oggi, 23 luglio, sino al al 22 aprile 2023. Mazzoni è stato anche condannato al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in 378 euro.