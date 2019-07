Universiadi, Arrigoni: “Il risultato è stato buono ma non eccezionale…”

“Il risultato è stato buono, non eccezionale ma buonissimo, anche perché siamo partiti alla fine di aprile e costruire una squadra in tre mesi non è stato semplicissimo. Abbiamo affrontato squadre molto organizzate e molto difficili da battere, il percorso è stato bellissimo ed io non me l’aspettavo una cosa del genere. Ero stato un po’ titubante ad accettare ma ora auguro a tutti di fare un’esperienza del genere perché è una cosa straordinaria“. Sono le parole dell’allenatore della Nazionale italiana universitaria che ha ottenuto il bronzo alle Universiadi concluse domenica scorsa a Napoli.

“Al di là di ciò che ha detto l’Universiade, bisogna investire sui giovani per poi proporli sullo scenario calcistico. L’Universiade lascia un percorso secondo me indimenticabile. Mihajlovic? Ho appreso la notizia durante le Universiadi, gli faccio un grande in bocca al lupo, so che è un grande combattente, e spero che si risolva tutto“.