Acqua MIA ed il Torino rinnovo la partnership [FOTO]

Acqua MIA, il brand di acqua minerale appartenente al Gruppo Fonti di Vinadio, leader nazionale di mercato con il marchio Sant’Anna, si conferma official partner del Torino F.C. per la stagione 2019/2020 in qualità di “Acqua Ufficiale”. Si è conclusa la prima stagione di Acqua MIA Valle Stura a fianco del team granata ed è pronta a partire una nuova esperienza che si giocherà sui campi italiani e quest’anno anche europei. La squadra di mister Mazzarri, dopo un anno da record, torna infatti a giocarsi un posto nell’Europa League. Al loro fianco in tutte le sfide dell’anno ci sarà il cuore pulsante di Acqua MIA.

Acqua MIA Valle Stura è un’acqua eccezionalmente leggera, con un residuo fisso di 47 mg/l, che ha origine dalle montagne dell’omonima valle. Questo marchio molto legato al suo territorio di origine, si presenta con una gamma completa di prodotti in termini di varietà (naturale e frizzante) e formati per rispondere a tutte le esigenze di consumo. Con le sue caratteristiche uniche, MIA Valle Stura disseterà gli atleti e non solo, in quanto acqua in esclusiva della prima squadra e del settore giovanile e nelle sale hospitality.

”Siamo molto felici di poter annunciare questo nuovo importante rinnovo con Acqua Mia” commenta Andrea Ancora, Vice-Direttore Generale di Cairo Pubblicità. Acqua MIA sarà protagonista con esposizione adv durante le conferenze stampa, sui led bordocampo dello Stadio Olimpico Grande Torino e con banner bordocampo al nuovo stadio Filadelfia. Come per la passata stagione, l’accordo prevede visibilità nel pre-gara, durante gli intervalli dei match e passaggi logo durante la partita sul maxi schermo allo Stadio Olimpico Grande Torino; visibilità nei backdrop e backled interviste e la presenza sul canale tv TORINO CHANNEL per tutta la durata della stagione calcistica.

Il logo di Acqua MIA sarà visibile su tutti i comunicati ufficiali della squadra (foto, calendario, abbonamenti, comunicati stampa). Nel corso della collaborazione saranno inoltre sviluppate iniziative e attività digital sui profili dei social network del Torino FC. I valori che hanno unito il Gruppo Fonti di Vinadio alla squadra granata, si riconfermano anche quest’anno, sperando che si possa brindare con Acqua MIA ai futuri successi del Torino FC in campo nazionale e internazionale.