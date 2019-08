Balotelli al Brescia, il commento di Alessio Sundas: “Grande operazione, farà la differenza”

Mario Balotelli torna a giocare in Italia dopo 3 anni, nella sua Brescia.

L’operazione delle Rondinelle del Presidente Massimo Cellino ottiene l’approvazione anche del procuratore sportivo Alessio Sundas, responsabile dell’agenzia Sport Man.

Sundas, in passato legato alla famiglia Balotelli in quanto agente del fratello minore Enoch, si è così espresso sul ritorno di SuperMario in Serie A: “Stiamo parlando di un fuoriclasse, un giocatore che di certo farà la differenza. Quella del Brescia è una grande operazione sia a livello sportivo che di immagine. L’Italia riabbraccia un ragazzo dal cuore grande, sostenuto da una altrettanto grande famiglia. Sono tanti gli scettici ma lasciamo i giudizi al campo. Diamo la possibilità al ragazzo di dimostrare quello che vale, tutto il resto si vedrà in un secondo tempo”.