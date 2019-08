Cinque settimane di stop per Dembélé. Piove sul bagnato per i blaugrana che qualche giorno fa hanno perso Luis Suarez per infortunio per circa tre settimane. A rendere noto lo stop del francese il Barcellona che riferisce che i test eseguiti sul giocatore hanno confermato che soffre di una rottura fibrillare del bicipite femorale della coscia sinistra.