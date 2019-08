Bayern Monaco, tutto confermato: Uli Hoeness lascerà la presidenza

La notizia era già stata diffusa, ora c’è anche la conferma del diretto interessato ai microfoni di ‘Bild‘: Uli Hoeness non sarà più presidente del Bayern Monaco. Dopo 40 anni nel club (calciatore dal 1970 al 1979, poi dirigente e infine presidente nel 2009), il patron dei bavaresi ha annunciato che non si candiderà per essere rieletto nelle elezioni in programma a novembre, ma rimarrà comunque nel consiglio di sorveglianza della società.

Per la successione, Herbert Hainer sembra in pole position: è stato a capo della produzione di attrezzature Adidas dal 2001 al 2016 e presidente per un breve periodo del club (quando Hoeness stava scontando la condanna per frode fiscale). Attualmente è presidente del consiglio di sorveglianza del Bayern.