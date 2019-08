Calciomercato estero, Dembelè chiude al Psg: Navas chiede la cessione al Real Madrid

Si muove il calciomercato anche all’estero con le ultime trattative. Ousmane Dembelé, attaccante del Barcellona arrivato nel 2017 dal Borussia Dortmund per ben 105 milioni di euro più bonus rappresenta l’ago della bilancia per l’operazione Neymar con il Psg. I blaugrana hanno proposto Dembelé come contropartita tecnica, ieri l’ex Dortmund – secondo quanto riporta il Mundo Deportivo – ha parlato il suo procuratore, Moussa Sissoko, che è stato perentorio. “Ousmane non andra’ a PSG nell’operazione Neymar, continuera’ al 100 per 100 a giocare nel Barca”, le parole di Sissoko. Lo stesso calciatore sui social ha dichiarato: “non mi muovo” da Barcellona.

Keylor Navas sembra destinato al Paris Saint-Germain nonostante le frasi di apprezzamento dell’allenatore Zinedine Zidane, secondo quanto riporta il quotidiano costaricano La Nacio’n – notizia poi rilanciata dal francese L’Equipe – Navas è fermamente intenzionato a lasciare il club e già oggi potrebbe perfezionare il proprio trasferimento al Parco dei Principi.