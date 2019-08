Cessione Sampdoria, tifosi soddisfatti: “Entusiasmo per passi in avanti, ora mercato”

“Accogliamo con entusiasmo questo importante passaggio di una trattativa che, vista l’importanza anche finanziaria dell’oggetto, non può risolversi in tempi brevi. La conferma di entrambe le parti è sicuramente un passo avanti rispetto a tutte le voci di corridoio dei ben informati. Ora auspichiamo che si guardi agli ultimi giorni di calcio mercato con maggiore incisività per fornire al mister la completezza richiesta e poi dedicarsi a chiudere la trattativa nei tempi da loro stessi indicati“. Sono le parole di Emanuele Vassallo, presidente della Federclubs che riunisce la tifoseria organizzata della Sampdoria, dopo la notizia della lettera d’intenti firmata dal presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e dal gruppo di Gianluca Vialli.