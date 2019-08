Fiorentina, Montella prima del Genoa: le idee sul mercato, il prossimo match ed il Var

“Da allenatore dico che piu’ giocatori arrivano e piu’ contento sono. Se sono bravi ancora di piu’. Preferisco avere problemi di abbondanza che non il contrario”. Sono le dichiarazioni del tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, in conferenza stampa in vista della partita di campionato contro il Genoa. “Abbiamo le idee chiare – ha aggiunto l’allenatore viola parlando di mercato -. Abbiamo deciso dopo la tourne’e in America di puntare e di credere sui nostri ragazzi, stiamo inserendo dei calciatori funzionali con un po’ piu’ di esperienza, giocatori che possono aiutare i nostri ragazzi a crescere”.

“Quello contro il Genoa e’ un test, mi aspetto che la squadra risponda con la stessa aggressivita’, la stessa concentrazione, lo stesso entusiasmo, lo stesso coraggio avuti contro il Napoli, con una partita di esperienza in piu’ per tanti ragazzi. Sabato scorso se avessimo avuto un po’ piu’ di esperienza come partite giocate a certi livelli, probabilmente dopo il 3-3 non avremmo perso la partita -ha aggiunto Vincenzo Montella -. Entusiasmo e foga ci hanno portato anche a perdere un pizzico di equilibrio, ma sono tutti rischi che sono comprensibili, sono rischi che erano preventivati, che abbiamo deciso di correre perche’ crediamo fortemente nei nostri giovani che ci hanno dato anche quella verve e quella vivacita’ di cui tutto l’ambiente aveva bisogno.

“Sul rigore di Mertens e’ stato fatto un errore gravissimo – ha aggiunto Vincenzo Montella –, su quello di Ribery se ne puo’ modiscutere finche’ si vuole, si’, no, ci stava, forse no, pero’ sono stati bravi ad ammettere gli errori commessi. A me Rizzoli piace molto, anche quando arbitrava il suo errore lo accettavo sempre molto volentieri, a favore pero’ eh”.