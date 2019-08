Ibrahimovic: “Se lo United ha bisogno di me, sono qui. Pogba? Gli do tanti consigli, ma restano tra noi…”

“Il leone ruggisce ancora. Potrei ancora far bene in Premier League. Se lo United ha bisogno di me, sono qui“. Come sempre mai banale Zlatan Ibrahimovic, che al ‘Daily Star‘ ha fatto esplicitamente capire di avere ancora voglia di grandi palcoscenici

“Sono concentrato sui Galaxy e sugli obiettivi della squadra, in Europa ho già fatto tanto, ho vinto 33 trofei, ma ora spero di poter vincere qualcosa qui e poi vedremo dove finirò. Pogba? Se ha voglia di cambiare non ha senso trattenerlo, gli do tanti consigli, ma restano tra di noi“.