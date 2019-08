Infortunio Messi, il messaggio sui social del calciatore del Barcellona è preoccupante

“Volevo iniziare e sfortunatamente ho avuto un contrattempo nel primo allenamento che mi lascerà fuori per un po'”. E’ il messaggio, via Instagram, di Leo Messi, l’argentino ha dovuto fare i conti con un infortunio che lo costringerà a rimanere fermo per un pò di tempo, salterà sicuramente la tournée con i blaugrana negli Stati Uniti. “Ringrazio tutti per i messaggi e gli attestati di affetto”, ha aggiunto l’argentino. “Volevo stare con la squadra e con i tifosi che ci seguono negli Stati Uniti. Questa volta non sarà così, ma ci rivedremo presto. Un abbraccio a tutti”. Non inizia nel migliore dei modi dunque la stagione di Messi, tegola per il Barcellona.