Juventus, ancora Dybala! La Joya decide l’amichevole contro la Triestina, ma sbaglia anche un rigore

Se ci fossero bisogno di risposte, sembrano essere abbastanza chiare: Dybala c’è, più carico che mai. Dopo la doppietta di qualche giorno fa nel test in famiglia a Villar Perosa, la Joya è nuovamente decisiva per la Juventus: sua la rete, l’unica del match, a regalare il successo ai bianconeri nell’amichevole contro la Triestina, anche se poi l’argentino sbaglia un rigore.

Buone indicazioni per Sarri, che è rimasto a casa per via dell’influenza. Senza Cristiano Ronaldo, il riferimento centrale è appunto Dybala, con Bernardeschi e Douglas Costa ai lati. Khedira e Rabiot i partner scelti per Pjanic, mentre in difesa viene confermato Danilo a destra con Bonucci e Chiellini centrali. Diverse le occasioni per i bianconeri nella prima frazione, il vantaggio arriva però al 38′: imbucata centrale di Bernardeschi, Dybala si gira in area e con un pallonetto delizioso beffa il portiere triestino. Nella ripresa, la Joya si presenta dal dischetto dopo un fallo su Bernardeschi, ma si fa ipnotizzare la traiettoria dal portiere avversario. Poi, la girandola di cambi e l’esordio per Ramsey.