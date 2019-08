Juventus-Napoli live, le formazioni ufficiali: c’è Higuain

Juventus-Napoli live – Dopo il primo match di oggi che ha visto in campo Milan e Brescia, continua il programma valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, in campo la Juventus ed il Napoli, partita che non ha bisogno di presentazioni, si affrontano squadre destinate a lottare per lo scudetto. Successo all’esordio per entrambe, la squadra di Maurizio Sarri ha vinto contro il Parma grazie alla rete messa a segno da Chiellini, bene anche la squadra di Ancelotti con il blitz sul campo della Fiorentina. Adesso tutto lo spettacolo del big match, le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatore.

Juventus-Napoli live

JUVENTUS (4-3-3) Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo.

NAPOLI (4-2-3-1) Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens.