E’ la punizione di Messi il gol dell’anno: Ronaldo al secondo posto

E’ di Leo Messi il gol dell’anno, il verdetto è arrivato direttamente dalla Uefa, al secondo posto si è classificato Cristiano Ronaldo per il destro al volo nella gara contro il Manchester United durante la fase a gironi della scorsa Champions League, la scorsa stagione il portoghese aveva vinto il premio proprio per la magia in rovesciata contro la Juventus. Terzo classificato il centrocampista del Porto e della nazionale portoghese, Danilo Pereira, con il gol alla Serbia durante le qualificazioni agli Europei. A vincere è stata però la punizione dell’argentino nella gara di andata delle semifinali al Camp Nou contro il Liverpool, che aveva fissato il risultato sul 3-0, poi ribaltato nel match di ritorno a Anfield dove i Reds vinsero 4-0.