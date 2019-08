Serie A, cinque giorni al via: quote e pronostici Snai, dalle antagoniste della Juve alla lotta salvezza

Cinque giorni esatti all’inizio della Serie A 2019-2020. C’è molta curiosità attorno a questo nuovo campionato. L’Inter si è rafforzata tantissimo, il Napoli punta alla solidità e alle conferme dello scorso anno, la Juventus ha cambiato allenatore dopo diversi anni, il Milan riparte dai giovani e da Giampaolo, l’Atalanta se la dovrà vedere con la Champions mentre la Roma ripartirà da Fonseca. Ma non solo scudetto e lotta Champions, ce ne saranno delle belle anche per quanto concerne la zona retrocessione.

A tal proposito, sono uscite fuori le valutazioni degli analisti Snai. La Juventus ancora una volta solia in testa, a 1,50. Alle sue spalle è interessante il confronto tra Napoli e Inter per accreditarsi come sfidante ufficiale. Il Napoli è leggermente avanti, a 5,50, i nerazzurri seguono a 6,50. Per il resto, c’è il vuoto: Milan quarta forza a 25, Roma a 33, Atalanta a 50, Lazio a 75. Si lotta anche per la zona Champions: quote rasoterra per Juve, Inter e Napoli, considerate già in porto. Il Milan vale 2,50, la Roma 2,75, l’Atalanta è più staccata, a 3,75, la Lazio è a 4,00. Difficile per le altre entrare nella lotta per le prime quattro piazze. Qualche chance residua viene data a Torino (15) e Fiorentina (25). Nel novero delle possibili scommesse entra anche l’incremento punti rispetto alla scorsa stagione. La Fiorentina di Commisso (viene dal 16 posto con soli 41 punti) è, secondo Snai, la squadra che cambierà più decisamente marcia, eventualità data a 2,50. Segue a 2,75 l’Inter, che riparte dai 69 punti del 2018/19. Pessimistiche le previsioni per Roma (quota 25), Torino e Atalanta (33). Duro il cammino per le neopromosse: stando alle quote, il loro ritorno a fine stagione tra i cadetti è piuttosto probabile. Il più indiziato è il Verona, a 1,35, con il Lecce a 1,40 e il Brescia un pochino più in alto, a 1,85. Fra le altre, rischiano Parma e Udinese (4,50), meno il Cagliari (7,50). Quanto ai possibili esoneri o dimissioni, nel mirino c’è Juric. La fine entro il 25 dicembre 2019 della sua avventura come tecnico del Verona è data su Snai a 1,55. A rischio anche un gruppetto di colleghi: Liverani (Lecce) è a 2,15; Andreazzoli (Genoa) e Corini (Brescia) a 2,25; Tudor (Udinese) a 2,50. Appena meglio sta Montella (Fiorentina) a 2,75. Non impossibili gli esoneri del romanista Fonseca, a 4,50, e del granata Mazzarri, a 6,50. A proposito di Mazzarri, a lui va la quota più bassa (12) per un’espulsione alla prima giornata.