Serie A, le ultime dai campi: dubbio Milik, problemi per Brescia e Cagliari

Si avvicina la prima giornata di campionato, ecco le ultime dai campi per le squadre di Serie A. In casa Napoli l’attaccante Arkadiusz Milik resta in forte dubbio per il debutto di sabato in campionato con la Fiorentina, il polacco ha svolto la prima parte di allenamento in gruppo per poi spostarsi sul campo 1 per un programma personalizzato. Novità anche in casa Spal, out solo Fares mentre Floccari è di rientro, possibile l’impiego di Di Francesco davanti, con Igor sulla fascia sinistra e D’Alessandro a destra. L’Atalanta deve fare i conti con l’assenza dello squalificato Ilicic, in campo Malinovskyi, Muriel soffre di una tonsillite. In casa Cagliari riposo precauzionale per Klavan, in caso di forfait è pronto Pisacane, hanno proseguito il lavoro personalizzato Bradaric, Cacciatore e Mattiello: sulla fascia destra a questo punto potrebbe esserci l’esordio in serie A di Pinna, squalificato Rog. Per il Brescia out capitan Gastaldello, sono in forte dubbio anche Cistana e Magnani. Allo stato attuale sono disponibili solo Chancellor e Mangraviti, classe ’98.

Per la Sampdoria Jakub Jankto ha svolto un lavoro differenziato atletico e tecnico sul campo mentre Gonzalo Maroni ha proseguito il proprio percorso fisioterapico. Per domani previsto un allenamento in mattinata. In casa Bologna Jerdy Schouten si è allenato in parte col gruppo e in parte in seduta differenziata. Per la Roma ballottaggio tra Cristante e Pellegrini in mediana con quest’ultimo che contende una maglia da titolare anche a Zaniolo nel ruolo di trequartista. In avanti, ai lati di Dzeko, favoriti Under e Perotti. Il Genoa non potrà contare sugli squalificati Agudelo e Pajac e sugli infortunati Saponara e Sturaro. Per la Lazio una buona ed una cattiva notizia: Manuel Lazzari è recuperato dopo l’operazione alla mano destra subita nei giorni scorsi, Lucas Leiva invece nella giornata di oggi non si è allenato per un fastidio muscolare.