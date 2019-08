Serie C e Serie D, le ultime: entusiasmo a Bari, seconda amichevole per il Palermo [VIDEO]

Si trattava soltanto di un allenamento, ma l’entusiasmo era alle stelle. Trecento tifosi e lo striscione “Bari eterna malattia” affisso su una rete del campo: i sostenitori biancorossi, convocati sui social dal gruppo leader della curva Seguaci della Nord, hanno incoraggiato il tecnico Cornacchini e i giocatori in vista dell’esordio stagionale con l’Atletico Leonzio in Sicilia. Tutti presenti all’allenamento tranne la punta D’Ursi che segue un programma differenziato. Continuano ad aumentare anche gli abbonamenti stagionali che sfiorano quota settemila tessere.

Seconda amichevole per il nuovo Palermo. Vittoria per 6-0 contro il Lascari. In grande spolvero Mattia Felici, autore di una doppietta. Soddisfatto a metà il tecnico Rosario Pergolizzi: “Ho visto una squadra meno fluida rispetto alla prima amichevole, anche per via dei carichi di lavoro di questi giorni. Poi dopo una ventina di minuti, appena abbiamo preso le misure, ci siamo ritrovati grazie all’atteggiamento giusto dei ragazzi. La società ha trovato giovani di livello, ha lavorato benissimo. Felici fa parte di questo gruppo, ha capacità tecniche e velocità. Deve crescere e inserirsi in un contesto di squadra”. Domani arriverà a Palermo l’ultimo acquisto Roberto Crivello, insieme agli altri over rosanero anche lui si candida per fare la guida del gruppo di Pergolizzi. “Crivello ha fatto la B – dice – può solo darci una grossa mano”. In basso il VIDEO con i due gol di Felici.