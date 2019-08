Shock nel calcio italiano, calciatore crolla in terra: trasportato d’urgenza in ospedale [NOME e DETTAGLI]

Brividi nelle ultime ore nel calcio italiano. Secondo quanto riportato da alcuni siti locali durante l’allenamento odierno della Casertana, il calciatore Malik Lamè ha perso i sensi svenendo in campo, tanta paura tra i compagni di squadra che si sono spaventati dopo aver visto il difensore crollare in terra. Il calciatore è stato trasportato d’urgenza in ospedale ed attualmente è ricoverato a Maddaloni dove si sta sottoponendo a tutte le visite del caso. Dopo alcuni attimi di grande paura Malik Lamè si sarebbe ripreso, si attendono notizie nelle prossime ore, il difensore salterà certamente la prossima partita di campionato contro il Rende.