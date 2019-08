Sorteggi Champions League, le gare dei playoff: rischi per il Porto

Sorteggi Champions League – Sono stati sorteggiati gli abbinamenti per i playoff di Champions League che hanno decretato il possibile tabellone alla fine del terzo turno di qualificazione. Se l’Ajax passerà contro il Paok, incontrerà la vincente di Apoel-Qarabağ, situazione complicata per il Porto che già deve fare i conti con il temibile Krasnodar ed in caso di passaggio del turno incontrerà la vincente di Olympiacos-Istanbul Başakşehir.

GLI ABBINAMENTI—

Vinc. Dinamo Zagabria (Cro)/Ferencváros (Ung) – Vinc. Maribor (Slo)/Rosenborg (Nor)

Vinc. Cluj (Rom)/Celtic (Sco) – Slavia Praha (Cec)

Young Boys (Svi) – Vinc. Stella Rossa (Srb)/Copenhagen (Dan)

Vinc. Apoel (Cyp)/Qarabağ (Aze) – Vinc. Paok (Gre)/Ajax (Ola)

Vinc. Basilea (Svi)/Lask (Aut)

Vinc. Club Brugge (Bel)/Dynamo Kyiv (Ucr)

Vinc. Istanbul Başakşehir (Tur)/Olympiacos (Gre) – Vinc. Krasnodar (Rus)/Porto (Por)