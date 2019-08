Dopo la vittoria per 3-0 all’andata, il Torino si è ripetuto questa sera in Ungheria, battendo il Debrecen per 1-4. Molto bene l’attacco, seppur Mazzarri sia contento a metà per via del calo ad inizio ripresa.

Nel frattempo, i granata hanno scoperto chi sarà l’avversario nel prossimo turno. Si tratta della squadra bielorussa dello Shakthtyor Soligorsk che, dopo aver vinto per 2-0 in casa la gara di andata, ha pareggiato 0-0 in Danimarca sul campo dell’Esbjerg.