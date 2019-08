L’uomo del giorno – Buon compleanno Giuseppe Pancaro, passato importante con la Lazio

Continua il nostro classico appuntamento con ‘L’Uomo del giorno’, giornata importante per gli appassionato del mondo del calcio e delle statistiche, in particolar modo è il compleanno di Giuseppe Pancaro, protagonista in passato con la maglia della Lazio. Inizia la carriera da calciatore all’Acri, poi esperienza con l’Avezzano ma la chiamata importante è quella del Cagliari, buone stagioni con la maglia del club sardo. Si mette in mostra e viene chiamato dalla Lazio, è l’esperienza più importante per l’ex difensore che si mette in mostra per attaccamento alla maglia. Poi Milan, Fiorentina e Torino altre avventura importanti. Poi intraprende la carriera da allenatore prima alla Juve Stabia poi Catania e Catanzaro, attualmente è il tecnico della Pistoiese.