Barcellona, clamoroso scenario per Messi se non dovesse rinnovare coi blaugrana

Tiene sempre banco in casa Barcellona, forse anche più del campo, il rinnovo di Lionel Messi. Il suo contratto scade nel 2021 e già si è parlato di possibili soluzioni per prolungare il rapporto. Una di queste è legata ad un possibile contratto ‘a vita’.

Il ‘Mundo Deportivo’, partendo dalla clausola nel contratto che permette all’argentino di lasciare il Barcellona alla fine di ogni stagione, parla di un presunto interesse del fuoriclasse per la Lega professionistica statunitense. Questo, ovviamente, qualora l’accordo tra la Pulce e i blaugrana non dovesse essere raggiunto. Il futuro dell’attaccante dunque, seppur sembri ad oggi un’ipotesi remota, potrebbe anche essere in MLS.