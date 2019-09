Calciomercato, novità su Mandzukic: occhio a Rakitic e alle manovre di Milan e Inter

CALCIOMERCATO – Il calciomercato non si ferma mai, anche quando la sessione è ufficialmente chiusa. Le squadre sono al lavoro già per l’inverno e l’estate prossimi. Occhio in casa Juventus alla cessione di Mario Mandzukic. L’attaccante croato non rientra nei piani di Sarri e nei giorni scorsi sembrava vicinissimo al Qatar, dove il mercato chiude il 30 settembre. Ma nelle ultime ore sembra che Mandzukic stia rifiutando queste offerte per aspettare la Premier League a gennaio.

Un altro giocatore sempre più lontano dalla squadra attuale è Ivan Rakitic. Il centrocampista del Barcellona è stato fatto fuori dall’elenco dei convocati per la sfida di domani al Camp Nou contro il Villareal. La mancata convocazione di Rakitic e il suo scarso utilizzo in campionato danno adito sulla stampa spagnola alle voci di un interesse da parte di Juventus e Inter.

Il Fortuna Dusseldorf ha comunicato di aver riscattato David Kownacki, giocatore in prestito dalla Sampdoria. Come da accordi, il riscatto dell’attaccante polacco è scattato automaticamente alla quarta presenza in Bundesliga avvenuta ieri contro il Borussia Moenchengladbach. Kownacki ha firmato un contratto fino al 2023. Esprime soddisfazione il direttore sportivo dei tedeschi Lutz Pfannenstiel: “Siamo molto orgogliosi dell’acquisto di Dawid Kownacki. Il suo arrivo costituisce una pietra miliare per la nostra pianificazione a lungo termine dell’acquisto dei giocatori”.

Grandi manovre anche in casa delle milanesi. L’Inter pensa a Vertonghen per gennaio. Il difensore belga del Tottenham sembra fuori dai piani di Pochettino e potrebbe liberarsi a zero, sullo stile dell’operazione Godin, e accasarsi all’Inter a giugno. Anche il Milan pensa a dei rinforzi. Conti non convince e i rossoneri si sono rifatti sotto per Aurier, terzino destro del Tottenham. Occhi puntati sempre su Everton del Gremio. La dirigenza del Milan guarda anche al futuro e si è messa in contatto con Mino Raiola, agente di Donyell Malen, stella classe ’99 del Psv Eindhoven, che ha realizzato 11 gol in 14 presenze e 1 in Champions League.