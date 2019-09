Calciomercato, spesi oltre 4 miliardi: Inghilterra e Spagna superano il miliardo, Italia al terzo posto

Il calciomercato è andato da poco in archivio, è dunque arrivato il momento dei primi bilanci. Nello specifico la Fifa ha reso disponibile il rapporto relativo all’attività nell’International Transfer Matching System (ITMS) che coinvolge i Big 5, club di Inghilterra, Francia, Germania, Italia e Spagna, si evince che i club dei 5 grandi campionati hanno rappresentato il 75,7% della spesa globale per i trasferimenti durante il periodo del mercato estivo, spesi in totale 4,38 miliardi di dollari, sono calate invece le spese del 7,5% rispetto alla scorsa estate, i maggiori investitori sono stati gli inglesi. La Spagna è stata la seconda a superare il miliardo, l’Italia è stato il terzo campionato ad aver speso di più questa estate. I club italiani si sono uniti per un esborso di 701 milioni di dollari mentre hanno completato il minor numero di trasferimenti internazionali in uscita (264) tra i Big 5 ed hanno registrato le entrate totali più basse, 443,5 milioni di dollari. Le entrate più alte al mondo si sono registrate in Francia. In totale sono stati 1.802 i trasferimenti internazionali in entrata, la maggior parte riguardavano giocatori senza contratto. L’età media dei giocatori impegnati è stata di 23 anni e 1 mese.