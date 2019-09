Cluj-Lazio, Simone Inzaghi annuncia pesanti assenze

“Questo e’ un girone difficile, tosto, con Celtic e Cluj che hanno fatto i preliminari di Champions e con il Rennes che ha vinto la Supercoppa francese e che sta andando bene: domani sara’ una partita dura, intensa, sono una squadra esperta, fisica e dovremo fare una partita vera perche’ ci saranno tanti duelli”. Sono le dichirazioni dell’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia dell’esordio in Europa League in Romania contro il Cluj. “Sulla formazione ho alcuni dubbi che domani mattina sciogliero’ – ha proseguito in conferenza stampa – i convocati sono stati fatti in base alla nostra lista e sono rimasti a casa Immobile, Luis Alberto, Radu e Marusic che e’ squalificato. Portiere? Giochera’ Strakosha ma ho tanta fiducia in Proto e Guerrieri. Ma non mi piace stabilire portiere per campionato e coppa, di volta in volta scegliero'”.

Sulla sconfitta contro la Spal: “bisogna mantenere sempre un certo equilibrio – ha sottolineato Inzaghi – con i ragazzi abbiamo analizzato quello che non e’ andato domenica con la Spal e abbiamo capito, io per primo, che dobbiamo assumerci le nostre responsabilita’ fermo restando che abbiamo sbagliato 25 minuti e abbiamo buttato via 3 punti importantissimi. Non vado indietro di due anni, guardo l’anno scorso e vi scordate spesso che abbiamo vinto un trofeo, unica squadra insieme alla Juventus. Abbiamo anche visto che anche Juventus e Napoli, che sono squadre piu’ forti, hanno sbagliato ma noi dobbiamo fare in modo che non accada piu'”. Infine su Radu: “E’ stato un mio compagno di squadra quando giocavamo, in questi tre anni e mezzo miei ha sempre fatto bene ed e’ un ragazzo, serio e concentrato. Voleva essere a tutti i costi della gara, ma devo fare delle scelte e l’ho lasciato a casa. Vediamo se giochera’ nel match di ritorno, a Roma”.