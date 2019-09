De Rossi, il gesto che fa impazzire i tifosi del Boca Juniors

De Rossi protagonista in campo e fuori dal campo, nelle ultime ore gesto del centrocampista ex Roma che in poco tempo è diventato virale. Il calciatore è stato immortalato al supermercato con il carrello insieme alla figlia. “Che brava persona. Umile come pochi”, scrive un tifoso del Boca Juniors, pubblicando una foto su Twitter, il tweet è stato commentato e retwittato dai molti tifosi. Un gesto normalissimo ma che ha sorpreso i tifosi del Boca Juniors per l’umiltà. ‘Come uno qualunque”, ha definito Daniele De Rossi, la stampa latinoamericana, De Rossi ha provato a mimetizzarsi indossando una felpa, cappello e scarpe da ginnastica ma, ovviamente, non è passato inosservato.