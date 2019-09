Formazioni ufficiali Genoa-Bologna: confermata la coppia Kouamé-Pinamonti

Formazioni ufficiali Genoa-Bologna – Tutto pronto per la sfida di Marassi tra liguri ed emiliani, accomunate da un esito simile nel risultato dell’ultima sfida: sconfitta beffa nel finale. Entrambe in svantaggio (il Bologna in casa con la Roma e il Genoa a Cagliari), entrambe sono riuscite a trovare il pareggio ma, come detto, si sono fatte beffare nei minuti finali. Adesso lo scontro per riprendere il cammino, queste le scelte definitive dei due tecnici.

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Pinamonti, Kouamé.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Krejci, Denswil, Bani, Tomiyasu; Soriano, Medel, Poli; Sansone, Palacio, Orsolini.