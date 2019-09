Frode e riciclaggio, è bufera: arrestato un agente, nel mirino trasferimenti di calciatori [NOMI e DETTAGLI]

Nella serata di ieri si sono concluse le gare valide per le Qualificazioni ad Euro 2020, adesso tornano i campionati e tante altre indicazioni in arrivo, nelle ultime ore è emersa una brutta vicenda che potrebbe portare ad alcune ripercussioni. La Polizia infatti sta indagando su sospette frodi legate al trasferimento dell’attaccante Aleksandar Mitrovic al Newcastle United, sono state effettuate perquisizioni tra Belgio, Monaco e a Londra, arrestate due persone, un procuratore ed un assistente. I nomi ufficialmente non sono stati comunicati ma secondo fonti vicine all’indagine l’agente dovrebbe essere Christophe Henrotay, tra i suoi assisti anche il portiere Thibaut Courtois, sarebbe sospettato di “commissioni fraudolente” nel contesto di un altro trasferimento. L’indagine vuole fare luce sul riciclaggio di denaro relativi ad alcuni trasferimenti tra cui quello di Mitrovic dall’Anderlecht al club di St James’Park nel 2015 per 18,5 milioni di euro (13 milioni di sterline). “I fatti riguardano in particolare operazioni di riciclaggio di denaro e corruzione privata nel contesto dei trasferimenti di calciatori”, ha comunicato il procuratore in una nota.