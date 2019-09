Germania, querelle Neuer-Ter Stegen: passo indietro di Hoeness

Uli Hoeness ha deciso di fare un passo indietro in relazione alla querelle che si è venuta a creare dalle dichiarazioni di Ter Stegen e Manuel Neuer sul ruolo di portiere titolare della Germania, il numero uno del Bayern Monaco aveva preso le difese di Neuer minacciando un boicottaggio del club bavarese qualora Neuer fosse stato scalzato da Ter Stegen. Hoeness si sarebbe pentito delle dichiarazioni rilasciate così come riportato sul sito del club bavarese: “Dopo la partita con la Stella Rossa – si legge in una nota del Bayern diffusa dal ‘Der Spiegel’ – Hoeness ha fatto delle dichiarazioni sul ruolo di portiere della nazionale tedesca che oggi, a distanza di giorni, non tornerebbe a fare. Per lui il tema e’ chiuso e non ci saranno altre dichiarazioni”.