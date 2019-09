Juventus-Verona, il riscaldamento dei bianconeri: l’accoglienza della Curva Sud [VIDEO]

JUVENTUS-VERONA – Manca pochissimo al calcio d’inizio del secondo anticipo del sabato tra Juventus e Verona. Tanti cambi per i bianconeri. Dall’inizio Ramsey e Dybala. Gli uomini di Maurizio Sarri sono stati accolti calorosamente dal pubblico dello Stadium all’ingresso in campo per il riscaldamento pre-partita. I tifosi della Curva Sud hanno applaudito. Non hanno esposto striscioni e l’allerta resta alta, ma al momento la situazione è tranquilla. I dodici capi ultras arrestati in settimana hanno fatto salire il livello di guardia, tanto da richiedere il dispiegamento di una ventina di camionette della polizia ai lati del piazzale d’ingresso nell’area riservata alla tifoseria organizzata. In basso il VIDEO.