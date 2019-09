Lazio-Roma streaming, dove guardare la diretta della partita

Lazio-Roma streaming – Come se non fosse bastato il big match di ieri sera che ha regalato forti emozioni. Alle 18 di oggi, la prima gara di questa domenica riguardante la seconda giornata di Serie A: c’è il derby della capitale, c’è Lazio-Roma. Continuità, conferme e solidità da una parte, rivoluzione, freschezza e gioventù dall’altra. I biancocelesti hanno sbancato facilmente Genova all’esordio, i giallorossi sono stati fermati sul pari dal Genoa in casa. La diretta della partita sarà trasmessa su Sky Sport sui canali 202, 249, 251 o sul canale 473 del digitale terrestre. In streaming presente sempre la piattaforma di Sky Go.