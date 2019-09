Lutto nel mondo del calcio, morto un ex allenatore [NOME e DETTAGLI]

E’ morto nella notte a Rimini l’allenatore Walter Nicoletti. Avrebbe compiuto 67 anni il prossimo 4 novembre, era malato da tempo, ma nonostante questo aveva continuato a ricoprire il proprio ruolo di consigliere dell’Aiac, associazione italiana allenatori e di docente di tecnica calcistica a Coverciano. Insegnante di educazione fisica, ha avuto una lunga carriera come tecnico. Aveva iniziato come portiere, nella giovanili del Cesena, ma smise presto. Poi iniziò ad allenare nella sua Romagna: Sammaurese, Savignano, Santarcangiolese. I primi importanti successi li ottenne nella Vis Pesaro vincendo due campionati di fila, Interregionale e C2. Lungo il suo curriculum: Giarre, Empoli, Pisa, Trapani, Gualdo, Livorno, Cesena dove in B venne licenziato alla vigilia dello spareggio di ritorno contro la Pistoiese (poi perso dai romagnoli) per restare in cadetteria. Guidò poi la stessa Pistoiese, inoltre Spezia, Lucchese e Spal ultima panchina nel 2005. Lascia un figlio e una figlia.