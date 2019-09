Monza, Berlusconi: “Voglio portare la squadra in B”. Regalo ai bambini delle elementari

“Voglio portare il Monza in B”. Questo avrebbe detto Silvio Berlusconi ieri durante il pranzo con alcuni eurodeputati azzurri al ristorante di Strasburgo. Berlusconi avrebbe anche elogiato Carlo Ancellotti per la vittoria del Napoli contro il Liverpool e si sarebbe soffermato anche sulle ultime prestazioni del club brianzolo acquistato un anno fa, che milita in serie C. L’ex premier avrebbe rivelato di seguire spesso la squadra biancorossa anche in trasferta, visto che tutte le partite giocate fuori si disputano in campi non molto lontano dalla villa di Arcore. Il presidente di Forza Italia, a quanto si apprende, avrebbe poi raccontato di aver regalato ai bambini delle elementari di Monza, per il primo giorno di scuola, un portapenne della squadra brianzola.