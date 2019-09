Napoli-Sampdoria 1-0 live: Mertens porta in vantaggio gli azzurri!

Napoli-Sampdoria live – Dopo la partita tra Fiorentina e Juventus continua il programma valido per la terza giornata del campionato di Serie A, alle 18 in campo Napoli e Sampdoria, partita interessante e che può dare indicazioni per il proseguo della stagione. Il Napoli deve riscattare la sconfitta contro la Juventus, Ancelotti può contare su una squadra molto forte, tante soluzioni soprattutto in attacco e quindi scelte difficili. La squadra blucerchiata ha invece iniziato veramente male la stagione, due sconfitte consecutive e posizione di Di Francesco a questo punto a rischio. Ecco le formazioni ufficiali ed il live a partire dalle 18 su CalcioWeb.

13′ – MERTENS PORTA IN VANTAGGIO IL NAPOLI CON UN DESTRO IN ANTICIPO SUL PRIMO PALO.

9′ – Ferrari prova la girata in area, ottimo riflesso di Meret.

4′ – Conclusione di Fabian Ruiz da fuori area, attento Audero.

1′ – PARTITI!

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Lozano. All. Ancelotti

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Ferrari, Murillo, Regini; Bereszynski, Linetty, Ekdal, Murru; Caprari; Quagliarella, Rigoni. All. Di Francesco