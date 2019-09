Palermo, entusiasmo alle stelle: superato il record di abbonamenti del Parma

Il Palermo ha iniziato bene il campionato di Serie D, i rosonero sono i principali candidati alla promozione diretta, è iniziato un nuovo progetto dopo il fallimento e tra i tifosi è tornato grande entusiasmo. Vola infatti la campagna abbonamenti che ha toccato il numero di 10mila, un risultato incredibile per il campionato di Serie D e per il dato definitivo bisognerà aspettare ancora un giorno. La comunicazione è arrivata direttamente dal club rosanero, è stato superato il record del Parma in Serie D. “Signore e signori, salutiamo il nuovo record italiano di abbonati in serie D. Palermo e il Palermo scrivono la storia: 10446 aquile. Tutti in piedi. Abbiamo la tifoseria più bella del mondo”, si legge sulla pagina Facebook del club.