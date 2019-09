Probabili formazioni Parma-Torino: Mazzarri adesso cambia

Probabili formazioni Parma-Torino – Va in archivio la 6^ giornata del campionato di Serie A, nell’ultimo match in campo Parma e Torino, partita importante per la classifica di entrambe. La squadra di Walter Mazzarri è reduce dal successo nella gara davanti al pubblico amico contro il Milan, rimonta che ha scacciato i fantasmi, la stagione dei granata fino al momento è stata altalenante ma la squadra ha le caratteristiche per togliersi le soddisfazioni. Ha allontanato la crisi il Parma dopo il successo davanti al pubblico amico contro il Sassuolo ed adesso cerca continuità. Zaza non è al meglio e Mazzarri lancia Verdi dal primo minuto in coppia con il Gallo Belotti, in difesa c’è Nkoulou. Per il Parma attacco formato da Inglese, Gervinho e Kulusevski.

Probabili formazioni Parma-Torino

Probabile formazione Parma (4-3-3) – Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Gervinho, Inglese, Kulusevski. All. D’Aversa

Probabile formazione Torino (3-5-2) – Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Ansaldi; Verdi, Belotti. All. Mazzarri