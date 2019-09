Serie A, la terza giornata: brividi per 5 allenatori, Roma e Milan devono vincere e convincere

Si avvicina la terza giornata del campionato di Serie A, il massimo torneo italiano torna in campo dopo la pausa per le Nazionali, il turno si apre con la partita tra Fiorentina e Juventus, sicuramente la partita più importante del weekend ma anche negli altri match non mancato motivi di interesse. In particolar modo è una situazione calda per quanto riguarda due panchine, quelle di Fiorentina e Sampdoria, al termine della giornata non dovrebbe essere alcun ribaltone a prescindere dal risultato finale ed il motivo è presto spiegato, gli impegni sono proibitivi ma comunque sarà fondamentale una risposta almeno dal punto di vista della reazione. Montella e Di Francesco non rischiano nell’immediato l’esonero ma sono consapevoli di non poter sbagliare ancora per molto, soprattutto l’Aeroplanino.

Altre tre squadre non sono riuscite a muovere la classifica, la Spal ha una partita difficile in casa contro la Lazio, Maran del Cagliari non è in discussione ma contro il Parma serve una reazione, l’obiettivo è quello di conquistare un risultato positivo dopo l’ottima campagna acquisti portata avanti dal club, partita complicata anche per il Lecce contro il Torino che fino al momento è a punteggio pieno in classifica, la dirigenza ha fiducia in Liverani dopo che ha portato la squadra dalla Serie C in Serie A. Ma la terza giornata deve portare soprattutto indicazioni per quanto riguarda Roma e Milan. I giallorossi sono reduci comunque da un buon derby contro la Lazio ma adesso non possono rinviare la gioia con la prima vittoria in campionato, all’Olimpico arriva il Sassuolo, squadra che gioca sempre a viso aperto, la squadra di Fonseca potrebbe sfruttare i tanti spazi concessi dalla squadra di De Zerbi. Ha bisogno di conferme il Milan. Contro il Brescia è arrivata una vittoria ma poco convincente, in trasferta contro il Verona dovrà vincere e convincere.