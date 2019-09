Serie A, la TOP 11 di CalcioWeb della 2^ giornata: Sirigu saracinesca, Berardi indemoniato

Anche la seconda giornata di Serie A è andata agli archivi. Presto per fare un bilancio su che tipo di campionato sarà, ma il campo ha iniziato già a dare qualche timida indicazione. Adesso, la sosta delle nazionali. Alla ripresa, si potrà cominciare pian piano a delineare un po’ meglio il cammino delle venti squadre di Serie A. Serie A che ci ha dato indicazioni su una Juve più spettacolare ma più disattenta dietro, su un Inter pragmatica e lucida nei momenti chiave. Ma anche su una Fiorentina ancora in alto mare e su una Sampdoria disastrosa.

Al termine del secondo turno, la consueta rubrica di CalcioWeb con i migliori di giornata, distinti per gol, giocate o prestazioni importanti. In porta è Sirigu ad essersi contraddistinto per diversi interventi decisivi e che hanno permesso al Torino di battere l’Atalanta a domicilio. Sconfitta beffa per il Napoli, l’unico a salvarsi nella prima ora di gioco azzurra è Di Lorenzo, che tiene bene a bada Cristiano Ronaldo e si toglie pure il lusso di segnare il gol del 3-3. Difensori goleador anche Bonifazi e Cristian Zapata, che consentono alle loro squadre di vincere. A centrocampo, un Luis Alberto ritrovato regala il gol del pari alla Lazio nel derby. Prestazione non brillantissima quella di Calhanoglu contro il Brescia, ma il suo gol vale una vittoria liberatoria per il Milan. Liberatorio anche l’urlo di gioia dei tifosi del Bologna al gol a tempo scaduto di Soriano, il quale regala una vittoria ai felsinei contro la Spal. Berardi scatenato, l’attaccante del Sassuolo trascina i neroverdi alla vittoria contro la Samp. Stesso discorso di Higuain, un ‘Pipita’ esaltato segna una rete fantastica e fa impazzire la difesa azzurra. Non basta invece una doppietta a Duvan Zapata per permettere all’Atalanta di ottenere almeno un punto contro il Torino. In panchina, la scelta ricade su Mazzarri: deve ringraziare molto Sirigu ed un po’ di fortuna, sì, ma vincere in casa dell’Atalanta (seppur in casa non fosse) non è mai semplice.

Ecco la TOP 11 di CalcioWeb della seconda giornata di Serie A.

(3-4-3): Sirigu; Di Lorenzo, Bonifazi, C. Zapata; Calhanoglu, Luis Alberto, Soriano, Berenguer; Berardi, Higuain, D. Zapata. All. Mazzarri.