Stadio Fiorentina, l’annuncio del presidente Commisso: il punto sul mercato di Joe Barone

Buon pareggio della Fiorentina in casa contro la Juventus, punto che ha permesso di muovere la classifica, si tratta di una dirigenza ambiziosa che pensa al futuro. Sulla vicenda stadio “forse potrei dire che sono deluso, meglio invece che dico che sono colpito. Pensavo che negli ultimi 20-30 anni fosse stato fatto qualcosa, ma dico che ci vuole tempo. Non e’ colpa ma non si possono fare le cose piu’ velocemente. Io vorrei fare le cose ‘fast, fast, fast’. Non posso fare niente se le vie non sono libere. Rispetto tutti, ringrazio tutti, dal sindaco agli altri. Io ho rispettato tutti”. Sono le dichiarazioni del presidente e proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, incontrando i media nella sala stampa dello stadio ‘Franchi’ di Firenze. “Nuovo stadio a Campi Bisenzio? Abbiamo diverse opzioni, vediamo cosa succede fra due-tre mesi – ha aggiunto Commisso – Entro uno-due mesi si puo’ fare una scelta definitiva per il centro sportivo e si puo’ costruire in tempi piu’ rapidi della vicenda sullo stadio. Se invece per lo stadio ci vogliono dieci anni, io lo stadio non lo faccio”.

“Rinnovo di contratto per Chiesa? Il discorso e’ chiuso perche’ stiamo giocando il campionato, il giocatore ha un contratto e non capisco perche’ esca sempre fuori questa cosa su Federico. Lasciamolo stare in pace, sta facendo un ottimo inizio di campionato e lui si deve concentrare sulla Fiorentina”. Lo ha detto il ‘braccio destro’ di Rocco Commisso, Joe Barone. “Il rinnovo di Castrovilli? Siamo arrivati ad un buonissimo punto, ci siamo incontrati con il suo procuratore e credo che nei prossimi giorni avremmo firmato il suo rinnovo di contratto”, ha aggiunto Joe Barone.