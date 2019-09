Formazioni ufficiali Udinese-Brescia: fuori Mandragora, gioca Ayé

UDINESE-BRESCIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI – La gara delle ore 15 del sabato vede di fronte Udinese e Brescia. I friulani, privi di De Paul per squalifica, sono reduci dal ko contro l’Inter. Sconfitta anche per il Brescia, in casa contro il Bologna. Due squadre che intendono rilanciarsi. Le formazioni ufficiali del match.

UDINESE-BRESCIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Udinese (3-5-2): Musso, Becao, De Maio, Samir, Larsen, Walace, Jajalo, Fofana, Sema, Pussetto, Lasagna.

Brescia (4-3-1-2): Joronen, Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju, Bisoli, Tonali, Romulo, Spalek, Ayè, Donnarumma.