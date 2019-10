Accadde oggi, 16 ottobre 1983: ‘Long John’ Giorgio Chinaglia dice addio al calcio

La rubrica ‘Accadde oggi’ di CalcioWeb ricorda l’addio al calcio di Giorgio Chinaglia, tra i protagonisti della conquista dello Scudetto della Lazio nel 1974. Dopo una carriera perlopiù tra Roma e New York, è il 16 ottobre dell’83, ben 36 anni, che ‘Long John’ (così era soprannominato) saluta definitivamente il rettangolo verde.

Nato a Carrara, si trasferisce da piccolo a Cardiff, dove trascorre gran parte dell’adolescenza. Inizia a giocare nello Swansea, ma da giovanissimo torna in Italia per sfondare nel calcio tricolore. Massese e Internapoli in C, dove il forte e possente attaccante si fa conoscere e viene acquistato dalla Lazio. Con i biancocelesti un’ascesa incredibile. Buone stagioni, a cui segue però la retrocessione in B. Un ‘bene’ per gli aquilotti: Chinaglia, con Maestrelli alla guida, trascina a suon di gol la sua squadra, che riconquista la massima serie e l’anno dopo sfiora incredibilmente lo Scudetto. Titolo che arriva, però, l’anno dopo. Nel 1974, la Lazio conquista infatti il primo, storico tricolore. Quel gruppo, sempre diviso e spaccato in due fuori dal campo, all’interno del rettangolo verde si univa come non mai. Decisiva proprio la rete di Chinaglia su calcio di rigore all’Olimpico contro il Foggia alla penultima giornata.

Dopo gli anni italiani, il centravanti torna a parlare inglese e si trasferisce al New York Cosmos dove gioca con Pelé e Beckenbauer. Sette anni in America è più di 200 reti. Poi, come detto, l’addio nel 16 ottobre di 36 anni fa.