Genoa-Milan 1-2, le pagelle di CalcioWeb: Reina e Schone croce e delizia [FOTO]

Genoa-Milan, le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminato il match di Marassi tra liguri e lombardi valevole come anticipo serale del sabato della 7^ giornata di Serie A. Già tante pressioni e panchine a rischio per una gara da definire, senza esagerare, da ‘ultima spiaggia’. Al termine della sfida, le pagelle della nostra redazione. In alto la FOTOGALLERY.

GENOA

Radu 5.5 – L’errore sul momentaneo pari, pesa. Si riscatta successivamente, e per questo il voto non è bassissimo, ma sull’1-1 si è fatto fregare sul suo palo.

Romero 5 – Nel primo tempo è tra i migliori ed è anche pericoloso davanti. Male, ad inizio ripresa, come tutta la difesa rossoblu.

Zapata 5 – Idem come sopra, troppo distratto. Che avranno preso negli spogliatoi?

Criscito sv – Sfortunato (11′ Biraschi 4 – Ingenuo).

Ghiglione 4 – Forse abbiamo scoperto cos’hanno preso i difensori negli spogliatoi: vino. Si fa ubriacare, da Theo Hernandez prima (gli scappa via in occasione dell’1-1) e da Leao dopo (ma Radu mette una pezza).

Schone 5 – Ha il merito di segnare il gol del momentaneo vantaggio, anche se Reina quasi glielo ‘regala’. Nel finale sente la pressione e Reina si riscatta.

Radovanovic 5.5 – Si vede poco.

Lerager 6 – Poco meglio del compagno, più attivo in fase offensiva (87′ Pandev 6.5)

Pajac 7 – Il migliore dei rossoblu, specie in un primo tempo in cui il Genoa gioca. Crea scompiglio nella difesa rossonera.

Pinamonti 5.5 – Male, non si vede granché. Giustificato nella ripresa, ma nel primo tempo la difesa del Milan è andata in difficoltà. (72′ Favilli)

Kouamé 6.5 – Ci prova fino all’ultimo, come dimostra il rigore guadagnato.

MILAN

Reina 6 – Da 2 fino all’episodio del rigore (anche se restano i dubbi), ma si riscatta con la parata che da sola vale 10. La media è 6.

Calabria 4 – Cosa fa? Perché? Episodio che rischiava di essere determinante.

Duarte 6 – Sa quello che deve fare, senza andare oltre.

Romagnoli 6 – Gara ordinata senza strafare.

Hernandez 7.5 – E’ tra le poche note liete di questo avvio, lo conferma con un gol di furbizia, forza e velocità.

Kessie 7 – Freddo nel realizzare il rigore decisivo.

Biglia 5 – Stava giocando?

Bonaventura 6.5 – Recupero prezioso, lo dimostra questa sera. (79′ Conti sv)

Suso 6.5 – E’ ispirato, specie nella prima mezz’ora, anche se dopo si eclissa.

Piatek 4 – E pensare che un anno fa, di questi tempi, in questo stadio faceva impazzire le difese. Sì, pure ora impazziscono, ma di gioia… (46′ Leao 7).

Calhanoglu 4 – Più passa il tempo e più sorge spontanea una domanda: perché continua a giocare? Spreca un clamoroso contropiede nel primo tempo (46′ Paquetà 7).