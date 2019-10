Inter-Juventus, le reazioni social dei bianconeri alla vittoria: da Dybala a Cristiano Ronaldo

Da Paulo Dybala a Cristiano Ronaldo, da Miralem Pjanic a Douglas Costa: è festa Juve sui social dopo la vittoria di San Siro contro l’Inter nel posticipo della settima giornata. “Dybalamask is back! Grande vittoria, ragazzi!”, scrive su Instagram Dybala postando una foto della sua esultanza dopo lo splendido gol che ha aperto la partita. “Grande prestazione della squadra. è una bella sensazione essere di nuovo in testa alla classifica”, scrive invece Ronaldo protagonista anche senza segnare di un’ottima partita e di un simpatico siparietto nel dopo gara quando nel corridoio delle interviste si ferma a baciare Dybala impegnato ai microfoni delle tv. Bonucci scrive su Instagram : “Una vittoria da grande squadra. Consapevoli delle difficoltà che la partita poteva creare, abbiamo saputo gestire i momenti e alla fine colpire con determinazione e con la fame di chi ha solo un obiettivo in testa: VINCERE. Grandi tutti. In campo, al 3º anello e a casa”.

Anche lontano dal campo, fa sentire la sua voce anche Giorgio Chiellini: “Grandissima vittoria! Avanti così!”. Protagonista di una grande partita, Miralem Pjanic commenta su Instagram: “La domenica sera non ci sono dubbi, tango”. Curioso, infine, il commento di Douglas Costa che posta due foto di Higuain esultante a San Siro con la maglia della Juve: “Ci sono immagini che non stancano mai! Voi metteteci i sogni. A tutto il resto ci pensiamo noi. E dopo la pausa ci sono anch’io”.