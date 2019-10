Juventus, Ramsey torna in Nazionale dopo undici mesi

La Juventus è reduce dal convincente successo in Champions League contro il Leverkusen, il club bianconero adesso è tornato subito al lavoro per preparare l’importante sfida di campionato contro l’Inter, match che vale lo scudetto. Nel frattempo il centrocampista Aaron Ramsey torna in nazionale, il calciatore della Juventus figura infatti nell’elenco dei convocati del commissario tecnico del Galles Ryan Giggs per le sfide con Slovacchia (10 ottobre) e Croazia (13 ottobre) valide per le qualificazioni ad Euro 2020, si tratta della prima chiamata dopo 11 mesi. Ramsey può rappresentare un’arma importante per la Juventus, Sarri lo sta infatti provando nel ruolo di trequartista.