Lazio, Inzaghi: “Meglio nella ripresa. Altra squadra con Milinkovic e Luis Alberto? Non sono d’accordo”

La Lazio batte il Rennes in rimonta, Milinkovic e Immobile i marcatori biancocelesti dopo il vantaggio di Morel. Al termine del match, ai microfoni di Tv8, le parole del tecnico Simone Inzaghi.

“Nel primo tempo dovevamo fare meglio in costruzione, loro ci aspettavano ma noi non cercavamo le punte. Più bravi e pazienti nella ripresa. Dobbiamo avere le nostre caratteristiche e fare una buona costruzione, al di là di chi gioca. Lo avevamo fatto meglio in altre gare ma va bene. Importante anche lo spostamento di Acerbi che ha portato diversi palloni in mezzo. Altra Lazio con Milinkovic e Luis Alberto? Non sono d’accordo. Ho tolto Cataldi perché era ammonito, ho messo Milinkovic per Berisha perché cercavo più fisicità. Ma Cataldi e Berisha sono due ottimi elementi, si allenano bene e hanno fatto il loro stasera. Turnover necessario? Penso di sì, bisogna saper distribuire le forze”.