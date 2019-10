Morte Morosini, assolti tutti i medici imputati

MORTE MOROSINI – Arrivano nuovi aggiornamenti dopo anni dalla morte del centrocampista Morosini, crollato in campo a 26 anni il 14 aprile 2012 allo stadio Adriatico durante l’incontro di calcio Pescara-Livorno e subito dopo deceduto a causa di un problema cardiaco, una delle giornate più tristi per tutto il mondo del calcio. Sono stati tutti assolti, dalla Corte d’Appello di Perugia, i tre medici Vito Molfese, Manlio Porcellini ed Ernesto Serafini che inizialmente erano stati condannati per omicidio colposo.