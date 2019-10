Panchina Milan, Giampaolo a forte rischio: i nomi al vaglio per la sostituzione, c’è un favorito

PANCHINA MILAN – Nonostante la vittoria ottenuta sul campo del Genoa dal Milan, la posizione dell’allenatore rossonero Marco Giampaolo resta in bilico. Circolano voci e indiscrezioni su un possibile esonero imminente. La prestazione del Milan non ha convinto, specialmente nel primo tempo, ecco perché la dirigenza pensa al cambio nonostante i 3 punti. Dai vertici non sono arrivate smentite o particolari prese di posizione in difesa dell’allenatore. Segnali in base ai quali si può presumere che le riflessioni di queste ore stiano portando i dirigenti rossoneri a valutare soluzioni alternative a Giampaolo. Alcune scelte non hanno convinto, come i cambi di modulo delle prime giornate, la decisione di mandare in panchina Rafael Leao contro il Genoa, nonostante il portoghese fosse l’unico giocatore positivo nella sconfitta contro la Fiorentina. Il disappunto della dirigenza è emerso chiaramente anche ieri sera durante il primo tempo della partita con il Genoa, soprattutto dal modo di gesticolare del Cfo rossonero Zvonimir Boban, in tribuna, che già da tempo sembra non essere convinto del lavoro di Giampaolo.

Sarà una notte di riflessione in casa rossonera. La sosta darebbe il tempo ad un eventuale nuovo allenatore di ambientarsi e di conoscere i giocatori, seppur molti sarebbero in nazionale. In caso di esonero crescono le quotazioni di Luciano Spalletti, al momento il favorito, pista concreta quella che porta a Rudi Garcia. Più defilato Stefano Pioli, anche se l’ex allenatore della Fiorentina, in corsa anche per la panchina della Sampdoria, non ha dato ancora una risposta ai blucerchiati. Non sono, comunque, da escludere altre piste.