Real Madrid, dalla Spagna: “Bale vuole lasciare i blancos”

Una storia probabilmente mai decollata quella tra Gareth Bale ed il Real Madrid e che si arricchisce di nuovi scenari. Secondo quanto afferma ‘As’, infatti, il gallese vorrebbe lasciare la capitale spagnola. Fino a qualche mese fa, al contrario, il suo desiderio era quello di restare. Ha posto resistenza ad una cessione che la società aveva provato a programmare. Adesso no, il calciatore vuole andar via.

Da quanto riferisce il quotidiano spagnolo, a far cambiare idea all’attaccante la mancata convocazione da parte di Zinedine Zidane per la sfida di Champions League contro il Bruges. Il futuro del gallese al Real sembra essere quello di ‘separati in casa’, probabile dunque una cessione la prossima estate se non già nel mercato di gennaio.