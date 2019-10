Risultati qualificazioni Euro 2020, il programma completo e le classifiche aggiornate

Risultati qualificazioni Euro 2020 – Tornano in campo le nazionali. Si va verso la chiusura della qualificazioni ad Euro 2020 e alcune selezioni potrebbero strappare il pass già in queste giornate. Tra queste c’è l’Italia, impegnata all’Olimpico di Roma contro la Grecia. Si inizia giovedì per la prima giornata che si chiuderà sabato. Il Belgio ospita San Marino, l’Olanda riceve l’Irlanda del Nord. Venerdì bella sfida tra Repubblica Ceca e Inghilterra. Sabato, oltre all’Italia, in campo anche la Spagna che va in Norvegia. Da domenica al via il secondo turno. Il programma completo e le classifiche.

giovedì

ore 16

Kazakistan-Cipro

ore 18

Bielorussia-Estonia

ore 20:45

Austria-Israele

Belgio-San Marino

Croazia-Ungheria

Lettonia-Polonia

Macedonia del Nord-Slovenia

Olanda-Irlanda del Nord

Russia-Scozia

Slovacchia-Galles

venerdì

ore 20:45

Andorra-Moldavia

Islanda-Francia

Montenegro-Bulgaria

Portogallo-Lussemburgo

Repubblica Ceca-Inghilterra

Turchia-Albania

Ucraina-Lituania

sabato

ore 15

Georgia-Irlanda

ore 18

Bosnia-Erzegovina-Finlandia

Danimarca-Svizzera

Faerøerne-Romania

ore 20:45

Italia-Grecia

Liechtenstein-Armenia

Malta-Svezia

Norvegia-Spagna

domenica

ore 15

Kazakistan-Belgio

ore 18

Bielorussia-Olanda

Cipro-Russia

Scozia-San Marino

Ungheria-Azerbaigian

ore 20:45

Estonia-Germania

Galles-Croazia

Polonia-Macedonia del Nord

Slovenia-Austria



lunedì

ore 20:45

Bulgaria-Inghilterra

Francia-Turchia

Islanda-Andorra

Kosovo-Montenegro

Lituania-Serbia

Moldavia-Albania

Ucraina-Portogallo

martedì

ore 18

Finlandia-Armenia

ore 20:45

Faerøerne-Malta

Gibilterra-Georgia

Grecia-Bosnia-Erzegovina

Israele-Lettonia

Liechtenstein-Italia

Romania-Norvegia

Svezia-Spagna

Svizzera-Irlanda

LE CLASSIFICHE