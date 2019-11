Accadde oggi – Pelè mito che non tramonta: 50 anni dal gol numero mille, il ‘giallo’ delle reti di Friedenreich

Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘Accadde oggi’, è una giornata importante per gli appassionati delle statistiche riguardanti il mondo del calcio. Esattamente 50 anni fa, il 19 novembre 1969 Pelè realizzò il gol numero mille in carriera, fu portato in trionfo dallo stadio dopo il gol realizzato con la maglia del Santos, appena raggiunto il traguardo iniziarono immediatamente a girare voci di un attaccante nato a San Paolo che 1000 gol li aveva fatti prima: Arthur Friedenreich, un calciatore che si distinse per per l’eleganza dei movimenti e per il fiuto del gol, secondo quanto riportato da alcuni libri brasiliani non sbaglio’ mai un rigore in carriera. Nel descriverlo Eduardo Galeano disse: “Porto’ nel solenne stadio dei bianchi l’irriverenza dei ragazzi color caffe”. Si dice avesse chiesto al compagno di squadra Mario de Andrade di contare tutti i suoi gol, secondo de Andrade i gol sarebbero 1329. Secondo gli storici però le reti dell’attaccante di San Paolo sarebbero “soltanto” 1239, i gol di Pelé 1281. A 43 anni decise di appendere le scarpe al chiodo.